Как решить выражение 1 1/43 степени

Гость: Гость:

При возведении 43 в степень 1,2,3... последняя цифра меняется циклически с периодом 4: 3 9 7 1 3 9 7 1 3 ...Легко видеть, что при возведении 43 в 44-ю степень (кратную 4) последняя цифра будет 1, а значит, в 43-ю - 7. Аналогично для 17. Последняя цифра степени меняется циклически с периодом 4: 7 9 3 1 7 9 3 1 7 ...При возведении 17 в 16-ю степень (кратную 4) последняя цифра будет 1, а значит, в 17-ю - 7. Таким образом, 43^43 и 17^17 заканчиваются на одну и ту же цифру 7, следовательно, последняя цифра их разности равна 0. посмотри это пример может тебе подойдет)