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7-б+б какой ответ? помогите пожалуйста
Математика
7-б+б какой ответ? помогите пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-б+б, 7,т.к. -б*б=0 Всего наилучшего
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