Два фермера привезли на базу фрукты:один-440кг,а второй -520 кг.На базе все фрукты раз??ожили в 40 ящиков поровну.Сколько килограммов фруктов оказалось в одном таком ящике?Какое из выражений является верным? 1)(520-440):40 2)...
Математика
Два фермера привезли на базу фрукты:один-440кг,а второй -520 кг.На базе все фрукты раз??ожили в 40 ящиков поровну.Сколько килограммов фруктов оказалось в одном таком ящике?Какое из выражений является верным? 1)(520-440):40 2)(440+520)*40 3)440+520):40 4)40*(520-440)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 вариант будет верным так как нам нужно знать сколько килограммов фруктов привезли а потом поровну в 40 ящиков. Отсюда мы узнаем сколько килограммов в одном ящике.
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