Как решить задачу. 15 банок по 3 л в кажд. Осталось 2 л сока. Сколько всего литров сока приготовили
Математика
Как решить задачу. 15 банок по 3 л в кажд. Осталось 2 л сока. Сколько всего литров сока приготовили
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*3+2=47 надеюсь так
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