Как решить задачу. 15 банок по 3 л в кажд. Осталось 2 л сока. Сколько всего литров сока приготовили

Математика

Как решить задачу. 15 банок по 3 л в кажд. Осталось 2 л сока. Сколько всего литров сока приготовили

Автор: Гость