РАЗОБРАТЬ СИНТАКСИЧЕСКИ (ТЕКСТ) Располагаешься на берегу и ждёшь рождения новог?? дня. РЕБЯЯТА СРООООЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!! ОТДАЮ ВССЁЁЁЁЁ :3

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РАЗОБРАТЬ СИНТАКСИЧЕСКИ (ТЕКСТ) Располагаешься на берегу и ждёшь рождения новог?? дня. РЕБЯЯТА СРООООЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!! ОТДАЮ ВССЁЁЁЁЁ :3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Повест., невоскл., односост., простое, определенно- личное, распр., осложнено однород. сказуемыми. Основа : располагаешься и ждешь.( = и = ).  Дополнения : на берегу, рождения, дня (------)  Определение : нового ~
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