РАЗОБРАТЬ СИНТАКСИЧЕСКИ (ТЕКСТ) Располагаешься на берегу и ждёшь рождения новог?? дня. РЕБЯЯТА СРООООЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!! ОТДАЮ ВССЁЁЁЁЁ :3

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РАЗОБРАТЬ СИНТАКСИЧЕСКИ (ТЕКСТ) Располагаешься на берегу и ждёшь рождения новог?? дня. РЕБЯЯТА СРООООЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!! ОТДАЮ ВССЁЁЁЁЁ :3

Автор: Гость