РАЗОБРАТЬ СИНТАКСИЧЕСКИ (ТЕКСТ) Располагаешься на берегу и ждёшь рождения новог?? дня. РЕБЯЯТА СРООООЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!! ОТДАЮ ВССЁЁЁЁЁ :3
Русский язык
РАЗОБРАТЬ СИНТАКСИЧЕСКИ (ТЕКСТ) Располагаешься на берегу и ждёшь рождения новог?? дня. РЕБЯЯТА СРООООЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!! ОТДАЮ ВССЁЁЁЁЁ :3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повест., невоскл., односост., простое, определенно- личное, распр., осложнено однород. сказуемыми. Основа : располагаешься и ждешь.( = и = ). Дополнения : на берегу, рождения, дня (------) Определение : нового ~
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Помогите, пожалуйста, с заданием по немецкому. Срочно! 1) Wie heißt das mit einem Wort? Ergänze die S??tze mit den Wörtern aus dem Kasten: Die ...
Математика