Нужно бы в упражнении 5 с 1 по 3 номер сделать. Вместе с формулами и т.д...

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1) Скорость тела при равномерном движении показывает путь пройденный за 1с. Например, скорость при р. движении 10 м/с значит путь 10 метров пройден за 1 секунду 2) Формула скорости тела - V=S/t то есть путь делить на время 3) Единица измерение скорости в СИ это м/с