Нужно номер 2 и 3 сделать с условием, решением и ответом. Буду очень благодарна

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Во второй задаче говорится о равномерном прямолинейном движении значит формула для пути будет выглядеть так - S=V*t скорость умножить на время. Время полтора часа = 5400 секунд, так как в одном часе 3600 секунд. Скорость дана по условию = 3 м/с. S=3 м/с* 5400с = 16200м В третьем задании по графику видно что за 2 часа путь равен 200 км = 200 000 метров. 2 часа = 3600*2 = 7200 секунд. Скорость тела равна по формуле V=S/t от сюда V=200000м/7200=27,7 м/с