Помогите пожалуйста . Брусилов и Гинденбург - роль в истории , цитаты про него и т.д . Кратко.

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До сих пор Брусиловский прорыв вызывает интерес у множества историков и у людей увлекающихся военной историей. Прежде всего этих людей интересует; история возникновение замысла, методы подготовки, осуществление и его результаты. Этот интерес особенно актуален потому что в российской истории первая мировая война освещена крайне недостаточно, а некоторые талантливые военачальники до сегодняшнего дня остаются неизвестными. Множество событий остаются не достаточно освещенными и разобранными. Па́уль Лю́двиг Ганс А́нтон фон Бе́некендорф унд фон Ги́нденбург ,( 2 октября 1847 — 2 августа 1934) — немецкий военный и политический деятель. Видный командующий Первой мировой войны: главнокомандующий на Восточном фронте против России (1914—1916), начальник Генерального штаба (1916—1919). Прусский генерал-фельдмаршал (2 ноября 1914). Рейхспрезидент Германии (1925—1934). Первый и единственный в истории Германии человек, избранный главой государства на всенародных выборах.