Скиньте анализ повести Гоголя "Нос"

Литература
Скиньте анализ повести Гоголя "Нос"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Анализ повести «Нос» Повесть Николая Гоголя «Нос» является одним из самых знаменитых произведений писателя. Эта абсурдистская повесть была написана 1832-1833 годах. Первоначально журнал «Московский наблюдатель» отказался печать это произведение, и автор решил опубликовать его в журнале «Современник». Гоголю пришлось услышать в свой адрес много жестокой критики, поэтому несколько раз повесть подвергалась существенным изменениям.
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