Люди добрые, перескажите, пожалуйста, "Крепостная стена - душа Смоленска" и "Фрески города Гороухщи". Желательно не очень кратко. Очень-очень срочно нужно

Литература

Люди добрые, перескажите, пожалуйста, "Крепостная стена - душа Смоленска" и "Фрески города Гороухщи". Желательно не очень кратко. Очень-очень срочно нужно

Автор: Гость