Люди добрые, перескажите, пожалуйста, "Крепостная стена - душа Смоленска" и "Фрески города Гороухщи". Желательно не очень кратко. Очень-очень срочно нужно
Литература
Люди добрые, перескажите, пожалуйста, "Крепостная стена - душа Смоленска" и "Фрески города Гороухщи". Желательно не очень кратко. Очень-очень срочно нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В инети поищи там больше информации
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Read the conversation. Then look at the answers below and write the correct answer in each space. Tessa: Hello, Robert. I (►) haven't seen you fo...
Математика