Люди добрые, перескажите, пожалуйста, "Крепостная стена - душа Смоленска" и "Фрески города Гороухщи". Желательно не очень кратко. Очень-очень срочно нужно

Литература
Люди добрые, перескажите, пожалуйста, "Крепостная стена - душа Смоленска" и "Фрески города Гороухщи". Желательно не очень кратко. Очень-очень срочно нужно
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Гость:
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