Помогите решить вариант из самостоятельной. Пропустил тему, а сдать надо :(
Алгебра
Помогите решить вариант из самостоятельной. Пропустил тему, а сдать надо :(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 а) b)(1+∛a)(1-∛a+∛a²)/(1+∛a) - ∛a=1-∛a+∛a²-∛a=1-2∛a+∛a²=(1-∛a)² 2 a) b)12(2√2-√5)/[(2√2+√5)(2√2-√5)]=12(2√2-√5)/(8-5)=12(2√2-√5)/3= =4(2√2-√5) b)(∛3-∛2)/[(∛3-∛2)(∛9+∛6+∛4)=(∛3-∛2)/(3-2)=∛3-∛2
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