1. Укажите наиболее древний из перечисленных городов России? а) Екатеринбург б) Владивосток в) Иркутск г) Смоленск 2. Укажите наиболее древний из перечисленных городов России? а) Хабаровск б) Тверь в) Омск г) Красноярск
География
1. Укажите наиболее древний из перечисленных городов России? а) Екатеринбург б) Владивосток в) Иркутск г) Смоленск 2. Укажите наиболее древний из перечисленных городов России? а) Хабаровск б) Тверь в) Омск г) Красноярск
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1.Екатеринбург 2.Тверь
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