Помогите пж завтра к р умаляю 1)вкажіть чому на екваторі випадає велика кількість опадів. 2)поясніть закономірність розміщення рівнин та гір на материках
География
Помогите пж завтра к р умаляю 1)вкажіть чому на екваторі випадає велика кількість опадів. 2)поясніть закономірність розміщення рівнин та гір на материках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши по русский. нечего непонятно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Английский язык
Здравствуйте, помогите пожалуйста составить диалог на тему "На приёме у врача". Чт??бы побольше было медицинской терминологии.
Информатика