Помогите пж завтра к р умаляю 1)вкажіть чому на екваторі випадає велика кількість опадів. 2)поясніть закономірність розміщення рівнин та гір на материках

География

Помогите пж завтра к р умаляю 1)вкажіть чому на екваторі випадає велика кількість опадів. 2)поясніть закономірність розміщення рівнин та гір на материках

Автор: Гость