Відокремте будь - ласка формули речовин : H2OP2O5ALO2O3Na3NCFECL3N2H2K2SNaSiO2
Химия
Відокремте будь - ласка формули речовин : H2OP2O5ALO2O3Na3NCFECL3N2H2K2SNaSiO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2O P2O5 ALO2 O3 Na3 NC F E C L3 N2 H2 K2 S Na Si O2 вот)
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