Разделить объекты каждого ряда на две группы
Информатика
Разделить объекты каждого ряда на две группы
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