Очень прошу помогите решить задачу пропускная способность системной шины равна 42560000 Кбит/с. Определить во сколько раз эффективная частота системной шины превышает частоту номинальную, если разрядность процессора равна 64 б...
Информатика
Очень прошу помогите решить задачу пропускная способность системной шины равна 42560000 Кбит/с. Определить во сколько раз эффективная частота системной шины превышает частоту номинальную, если разрядность процессора равна 64 бит, а номинальная частота системной шины 133 МГЦ? Примечание 1 Кбит/с=1000 бит/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пропуск.способ.СШ=Разрядность Ш(бит)*Частоту Ш(Гц) Разрядность СШ=Разрядности Процессора Нахадим Частоту Ш=4250000/64= 66406,25 Находим во сколько раз ЧСШ эффективнее номинальной 66406,25/133000(Гц)= 0,499295 ≈0,5
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