Очень прошу помогите решить задачу пропускная способность системной шины равна 42560000 Кбит/с. Определить во сколько раз эффективная частота системной шины превышает частоту номинальную, если разрядность процессора равна 64 б...

Информатика

Очень прошу помогите решить задачу пропускная способность системной шины равна 42560000 Кбит/с. Определить во сколько раз эффективная частота системной шины превышает частоту номинальную, если разрядность процессора равна 64 бит, а номинальная частота системной шины 133 МГЦ? Примечание 1 Кбит/с=1000 бит/с

Автор: Гость