13 задание Полное решение + проверка
Алгебра
13 задание Полное решение + проверка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√(x+√(x+1))=4-√(x-√x+11)) возведем в квадрат x+√(x+1)=16-8√(x-√(x+1))+x-√(x+1) 8√(x-√(x+1))=16-2√(x+1) 4√(x-√(x+11))=8-√(x+11) возведем в квадрат 16(x-√(x+11))=64-16√(x+11)+x+11 16x-16√(x+11)-64-16√(x+1)-x-11=0 15x=75 x=5 Проверка √(5+√(11+5)+√(5-√(5+11)=√(5+4)+√(5-4)=√9+√1=3+1=4 4=4 Ответ х=5
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