"Эни эштэ чагында" хикэя тозеп язырга, 7 предложении
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"Эни эштэ чагында" хикэя тозеп язырга, 7 предложении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мину мэктэптэн кайткач, эни эштэ иде эле. Анын эше авыр икэнен мин бик яхшы белэм, ул кон саен арып кайта. Эниемэ булышыйм дип, мин тиз генэ дэреслэремне эзерлэдем дэ ойдэге ботен эшлэрне эшлэп куйдым. Иртэнге табыннарны юып куйдым.Тузаннарны сортеп, идэннэрне юдым. Голлэргэ су сиптем. Чэй кайнатып куйгач эни дэ эштэн кайтты. Ойдэге чисталыкны кургэч ул шаккаты, рэхмэтлэр эйтте. Мин эниемне бик яратам.
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