Помогите... Морфологический разбор слова ( Поспать)
Русский язык
Помогите... Морфологический разбор слова ( Поспать)
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Гость:
По(приставка)спать(корень)окончание(0)
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