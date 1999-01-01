К какому литературному стилю Вы бы отнесли творчество Киплинга? Почему? Варианты ответа: романтизм, критический реализм, натурализм. История, 8 класс

История

К какому литературному стилю Вы бы отнесли творчество Киплинга? Почему? Варианты ответа: романтизм, критический реализм, натурализм. История, 8 класс

Автор: Гость