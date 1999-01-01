К какому литературному стилю Вы бы отнесли творчество Киплинга? Почему? Варианты ответа: романтизм, критический реализм, натурализм. История, 8 класс
История
К какому литературному стилю Вы бы отнесли творчество Киплинга? Почему? Варианты ответа: романтизм, критический реализм, натурализм. История, 8 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Критический реализм.
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