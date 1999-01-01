Друзья, помогите правильно решить Алгебраическое уравнение... Сам не могу... а ребе??ку надо как то помочь. ... Спасибо за ранее.... Если можно - расписать ход решения.... С уважением...
Алгебра
Друзья, помогите правильно решить Алгебраическое уравнение... Сам не могу... а ребе??ку надо как то помочь. ... Спасибо за ранее.... Если можно - расписать ход решения.... С уважением...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При возведении степени в степень они перемножаются, при умножении степени складываются, а при делении степени вычитаются =(-3a^28*b^39) /(2a^27*b^40) = =(-3a) /(2b) =(-3*1.8) /(2*0.27) = =(-3*0.9) /(0.27) =2.7 /0.27 =10 значок ^ обозначает в степени, значок / обозначает дробь
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