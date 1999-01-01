Друзья, помогите правильно решить Алгебраическое уравнение... Сам не могу... а ребе??ку надо как то помочь. ... Спасибо за ранее.... Если можно - расписать ход решения.... С уважением...

Алгебра

Друзья, помогите правильно решить Алгебраическое уравнение... Сам не могу... а ребе??ку надо как то помочь. ... Спасибо за ранее.... Если можно - расписать ход решения.... С уважением...

Автор: Гость