Помогите, перевести число 8649.39 в систему счисления с основанием 16
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Помогите, перевести число 8649.39 в систему счисления с основанием 16
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8649.39 с основанием 10 = 21С9.6(3D70A) с основанием 16
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