Написать сочинение-рассуждение. На тему: хвала какой либо науки например (матема??ики). И пожалуйста, КРАТКО
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Написать сочинение-рассуждение. На тему: хвала какой либо науки например (матема??ики). И пожалуйста, КРАТКО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Математика - это самая важная наука. Цифры правят миром. Именно математика в нашей голове все упорядочит, расставит по местам. она кругом. без точных расчетов нам не прожить. мир , в котором мы живем -это математика.Возьмите свой день: завтрак. 200гр воды,плюс 20 грамм сахара плюс 5 грамм заварки равно-чай. Мы смотрим на часы, мы рассчитываем свой день. мы садимся в автобус определенного номера. мы даже в школу идем под номером. а там на кабинетах числа. Все это, чтобы была система. А вы замечали, что даже в основе написания сочинения лежит математика. Мы же словно теорему доказываем. Что нам дано, затем доводы и вывод. как не размышляй- без математике шагу не сделаешь. в основе любой науки она стоит.
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