Как можно решить эти примеры: (593+675)-275= (792+ 301)-201= 729-(396+229)=
Математика
Как можно решить эти примеры: (593+675)-275= (792+ 301)-201= 729-(396+229)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
593+675-275=593+400=993 792+301-201=792+100=892 729-229-396=500-400+4=104
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