Здравствуйте помогите пожалуйста решить примеры матем 3 клас.Накакие числа от 1 до 10 можно разделить результат вычеслений.образец 210+60=270 делиться на (1, 2, 3, 5, 9, 10) 210+60 390-70 580-400 200+220 324-300 40+200 600+30 7...

Математика

Здравствуйте помогите пожалуйста решить примеры матем 3 клас.Накакие числа от 1 до 10 можно разделить результат вычеслений.образец 210+60=270 делиться на (1, 2, 3, 5, 9, 10) 210+60 390-70 580-400 200+220 324-300 40+200 600+30 720-400 зарание спасибо.

Автор: Гость