Здравствуйте помогите пожалуйста решить примеры матем 3 клас.Накакие числа от 1 до 10 можно разделить результат вычеслений.образец 210+60=270 делиться на (1, 2, 3, 5, 9, 10) 210+60 390-70 580-400 200+220 324-300 40+200 600+30 7...
Математика
Здравствуйте помогите пожалуйста решить примеры матем 3 клас.Накакие числа от 1 до 10 можно разделить результат вычеслений.образец 210+60=270 делиться на (1, 2, 3, 5, 9, 10) 210+60 390-70 580-400 200+220 324-300 40+200 600+30 720-400 зарание спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
390-70=320 (1,2,4,5,8,10) 580-400=180 (1,2,3,4,5,6,9,10) 200+220=420 (1,2,3,4,5,6,7,10) 324-300=24 (1,2,3,4,6,8) 40+200=240(1,2,3,4,5,6,8,10) 600+30=630(1,2,3,5,6,7,9,10) 720-400=320 (1,2,4,5,8,10)
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