«Путешествие из Петербурга в Москву» вывод почему запретили это произведение в Р??ссии в свое время?
Литература
«Путешествие из Петербурга в Москву» вывод почему запретили это произведение в Р??ссии в свое время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это произведение запретили в свое время за то что оно осуждает крепостное право
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