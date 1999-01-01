«Путешествие из Петербурга в Москву» вывод почему запретили это произведение в Р??ссии в свое время?

Литература
«Путешествие из Петербурга в Москву» вывод почему запретили это произведение в Р??ссии в свое время?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это произведение запретили в свое время за то что оно осуждает крепостное право
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