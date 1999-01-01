Итоги балканского кризиса 1999 года
История
Итоги балканского кризиса 1999 года
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот итог балканского кризиса 1999
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный объём предложения: «Мой дядя самых честных правил, Когда не в шутку за...
Математика
Здравствуйте помогите пожалуйста решить примеры матем 3 клас.Накакие числа от 1 до 10 можно разделить результат вычеслений.образец 210+60=270 делит...
Русский язык
Написать сочинение-рассуждение. На тему: хвала какой либо науки например (матема??ики). И пожалуйста, КРАТКО