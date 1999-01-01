Фирма платит рекламным агентам 5% от стоимости зака¬за. На какую сумму агент долже?? найти заказ, чтобы заработать 1000 р.?

Алгебра

Фирма платит рекламным агентам 5% от стоимости зака¬за. На какую сумму агент долже?? найти заказ, чтобы заработать 1000 р.?

Автор: Гость