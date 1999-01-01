Фирма платит рекламным агентам 5% от стоимости зака¬за. На какую сумму агент долже?? найти заказ, чтобы заработать 1000 р.?
Алгебра
Фирма платит рекламным агентам 5% от стоимости зака¬за. На какую сумму агент долже?? найти заказ, чтобы заработать 1000 р.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000 -5% 1000/5=200 -1% 200*100%=20000 руб.
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