Какие положительные особенности характеризуют духовную жизнь современной Росси??
Обществознание
Какие положительные особенности характеризуют духовную жизнь современной Росси??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый пример, который приходит на ум - это налаживание культурных взаимодействий с другими странами. К примеру, проводятся недели французского или испанского кино, транслируются оперы и театральные постановки из других стран. Одним словом - культурный обмен. Второй пример, обращение молодёжи к истокам русской культуры. Многие увлекаются бытом и жизнью славян на Руси. Ещё что-то нужно?
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