Какие положительные особенности характеризуют духовную жизнь современной Росси??

Гость: Гость:

Первый пример, который приходит на ум - это налаживание культурных взаимодействий с другими странами. К примеру, проводятся недели французского или испанского кино, транслируются оперы и театральные постановки из других стран. Одним словом - культурный обмен. Второй пример, обращение молодёжи к истокам русской культуры. Многие увлекаются бытом и жизнью славян на Руси. Ещё что-то нужно?