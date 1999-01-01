Совокупность клеток ,сходных по строению и выполняемым функциям называют

Биология
Совокупность клеток ,сходных по строению и выполняемым функциям называют
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Гость:
Ткань.................
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