Составить сравнительную таблицу правления алексея михайловича и петра 1 . Надо об??значить 10 пунктов. Срочно!!!!!!

История
Составить сравнительную таблицу правления алексея михайловича и петра 1 . Надо об??значить 10 пунктов. Срочно!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- при Алексее Михайловиче формируется, при Петре 1 реализуется тенденция к формированию абсолютизма;  - при Алексее Михайловиче прекращается деятельность Земских Соборов;  Общей тенденцией является тенденция к формированию чиновничье- бюрократического аппарата.    Различия:    При Алексее Михайловиче  Собирается Боярская Дума  Высшими органами исполнительной власти являются приказы  Организуется Приказ великого государя тайных дел Сохраняется принцип местничества Усилено влияние государства на церковь При Петре 1 (к 1725г. ) :    Учрежден Сенат  Созданы коллегии как высшие органы исполнительной власти  Принята Табель о рангах  Патриаршество упразднено. Создан святейший Синод для управления церковью  Россия провозглашена империей
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