Составить сравнительную таблицу правления алексея михайловича и петра 1 . Надо об??значить 10 пунктов. Срочно!!!!!!

Гость: Гость:

- при Алексее Михайловиче формируется, при Петре 1 реализуется тенденция к формированию абсолютизма; - при Алексее Михайловиче прекращается деятельность Земских Соборов; Общей тенденцией является тенденция к формированию чиновничье- бюрократического аппарата. Различия: При Алексее Михайловиче Собирается Боярская Дума Высшими органами исполнительной власти являются приказы Организуется Приказ великого государя тайных дел Сохраняется принцип местничества Усилено влияние государства на церковь При Петре 1 (к 1725г. ) : Учрежден Сенат Созданы коллегии как высшие органы исполнительной власти Принята Табель о рангах Патриаршество упразднено. Создан святейший Синод для управления церковью Россия провозглашена империей