Здравствуйте, помогите пожалуйста составить диалог на тему "На приёме у врача". Чт??бы побольше было медицинской терминологии.

Английский язык

Здравствуйте, помогите пожалуйста составить диалог на тему "На приёме у врача". Чт??бы побольше было медицинской терминологии.

Автор: Гость