Здравствуйте, помогите пожалуйста составить диалог на тему "На приёме у врача". Чт??бы побольше было медицинской терминологии.
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Здравствуйте, помогите пожалуйста составить диалог на тему "На приёме у врача". Чт??бы побольше было медицинской терминологии.
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