Как вы понимаете, что такое иллюзия восприятия?
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Как вы понимаете, что такое иллюзия восприятия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы взял в пример такое чувство как боль ведь по сути своей с физиологической точки зрения боль- полностью выдуманное чувство мозгом стало быть, иллюзия восприятия в данном случае именно в мозге, которая нарисовала боль
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