Где ставится тире между подлежащими и сказуемыми!!!

Русский язык
Где ставится тире между подлежащими и сказуемыми!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тире ставится между подлежащим и сказуемым при отсутствии связки, если оба главных члена предложения выражены существительными в именительном падеже: Собака - друг человека.
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