Химический элемент, кто открыл, название. (2-4 предложения) Составьте, пожалуйста, ??то-нибудь про два элемента небольшие рассказы

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Алюминий. Алюминий - химически активный металл. Впервые этот химический элемент был получен датским физиком Гансом Эрстедом в 1825 году. Характеристики: 1) Порядковый номер - 13; 2) Располагается в третьем малом периоде, третьей группе, главной подгруппе; 4) Атомная масса - 26,98; 5) Количество валентных электронов - 3; 6) Степень окисления одна, равна +3.