Номер 171, решите пожалуйста
Математика
Номер 171, решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1780-1250=530 юке(цена кабриосов) 1780-1084=696 юке(цена рангатов) 530+696=1226 юке(цена кабриосов и рангатов вместе 1780-1226=554 юке(цена пельсианов)
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