Длина основания равнобедренного тругольника равна 6см. Какой может быть длина его боковой стороны, если периметр треугольника меньше 20см?
Математика
Длина основания равнобедренного тругольника равна 6см. Какой может быть длина его боковой стороны, если периметр треугольника меньше 20см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В равнобедренном треугольнике боковые стороны равны (a=b). Значит расчитать длину стороны можно по формуле a=(P-с):2. a=(20-6):2 a=7 см Ответ: 7 см
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