Длина основания равнобедренного тругольника равна 6см. Какой может быть длина его боковой стороны, если периметр треугольника меньше 20см?

Математика
Длина основания равнобедренного тругольника равна 6см. Какой может быть длина его боковой стороны, если периметр треугольника меньше 20см?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В равнобедренном треугольнике боковые стороны равны (a=b). Значит расчитать длину стороны можно по формуле a=(P-с):2. a=(20-6):2 a=7 см Ответ: 7 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из формулы (прикреплена) выразить Y/2
Ответить
Геометрия
Периметр равнобедренной трапеции равен 60 см. Большее основание в 2 раза больше меньшего основания. Боковая сторона на 3 см больше, чем меньшее осн...
Ответить
История
Помогите пожалуйста . Брусилов и Гинденбург - роль в истории , цитаты про него и т.д . Кратко.
Ответить
Литература
Скиньте анализ повести Гоголя "Нос"
Ответить
Английский язык
Сочинение "Мой день в школе". Пожалуйста, помогите!!! 7 предложений достаточно
Ответить