Длина основания равнобедренного тругольника равна 6см. Какой может быть длина его боковой стороны, если периметр треугольника меньше 20см?

Математика

Длина основания равнобедренного тругольника равна 6см. Какой может быть длина его боковой стороны, если периметр треугольника меньше 20см?

Автор: Гость