Люди помогите!не могу решать

Математика
Люди помогите!не могу решать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(47-11):4+1=10. S=(11+47)*10 / 2= 290
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