Как решить задачу? Для путешествия по реке 46 человек приготовили 4-х и 6-ти местные ??одки. сколько было тех и других лодок, если все разместились в 10-ти лодках и свободных мест не осталось?
Математика
Как решить задачу? Для путешествия по реке 46 человек приготовили 4-х и 6-ти местные ??одки. сколько было тех и других лодок, если все разместились в 10-ти лодках и свободных мест не осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х 4-х местные (10-х) 6-ти-местные 4х+6(10-х)=46 4х+60-6х=46 -2х=-14 х=7лодок 4-х местных 10-7=3 лодки 6-ти местные
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