Как решить задачу? Для путешествия по реке 46 человек приготовили 4-х и 6-ти местные ??одки. сколько было тех и других лодок, если все разместились в 10-ти лодках и свободных мест не осталось?

Математика

Как решить задачу? Для путешествия по реке 46 человек приготовили 4-х и 6-ти местные ??одки. сколько было тех и других лодок, если все разместились в 10-ти лодках и свободных мест не осталось?

Автор: Гость