Знаменатель:(1-6х)(1+6х) числитель: 4= 2 -(3х-1)^2
Алгебра
Знаменатель:(1-6х)(1+6х) числитель: 4= 2 -(3х-1)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
((1-6х)(1+6х))/4 = 2 -(3х-1)^2; 1-36х^2=4(2-(3х-1) ^2); 1-36х^2=4(2-9х^2+6х-1); 1-36х^2=8-36х^2+24х-4; 24х=-3; х=-1/8
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