В заимствованных словах перед [е] согласные смягчаются (выпишите эти слова): кате??, отель, штепсель, академия, теннис, стенд, модель, патефон, музей, энергия, кодекс, термин, брюнет, кофе, супермен, тест.
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В заимствованных словах перед [е] согласные смягчаются (выпишите эти слова): кате??, отель, штепсель, академия, теннис, стенд, модель, патефон, музей, энергия, кодекс, термин, брюнет, кофе, супермен, тест.
Ответ(ы) на вопрос:
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Катет, патефон, музей, кофе, супермен
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