Помогите! 8820 мин. Нужно перевести в часы и минуты.
Математика
Помогите! 8820 мин. Нужно перевести в часы и минуты.
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8820 хв /60 хв = 147 часов
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