Найдите решение системы уравнений: х-2у=1 3х+8у=1 поясните по подробней пж!!!!!!

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Первое уравнение домножаем на 4, получаем 4х-8у=1 3х+8у=1 складываем уравнения , получаем (4х+3х) +(-8у+8у)=1+1; 7х=2; х=две седьмых, подставляем полученный х в любое уравнение и находим у: две седьмых-2у=1; 2у=пть седьмых, у=пять седьмых разделить на 2, у=пять четырнадцатых ответ(две седьмых; пять четырнадцатых)