"И поют в туманах за околицами пастушьи жалейки." Как вы поняли это предложение?
Русский язык
"И поют в туманах за околицами пастушьи жалейки." Как вы поняли это предложение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще жалейки - это музыкальный инструмент на котором часто играют пастухи. А околица это окраина. И получается, что смысл примерно таков. Пастухи ранним утром выгнали скотт на пастбище находящиеся на околице села, где и принялись играть на жалейках. Как - то так, удачи ;)
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