"И поют в туманах за околицами пастушьи жалейки." Как вы поняли это предложение?

Гость: Гость:

Вообще жалейки - это музыкальный инструмент на котором часто играют пастухи. А околица это окраина. И получается, что смысл примерно таков. Пастухи ранним утром выгнали скотт на пастбище находящиеся на околице села, где и принялись играть на жалейках. Как - то так, удачи ;)