Пекарня в первый день израсходовала 4,35 т муки, во второй — на 1543 кг меньше, а в третий — на 1,72 т меньше, чем во второй и первый дни вместе. Сколько тонн муки было израсходовано за эти три дня?
Математика
Пекарня в первый день израсходовала 4,35 т муки, во второй — на 1543 кг меньше, а в третий — на 1,72 т меньше, чем во второй и первый дни вместе. Сколько тонн муки было израсходовано за эти три дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,35 т=4350кг 4350-1543=2807 (во второй день) 1,72т=1720кг 2807-1720=1087(в третий день) 4350+2870+1087=8307(в три дня вместе) 8307кг=8,307т Ответ: 8,307т
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