Решите цепочку реакций KOH=?=BASO4
Химия
Решите цепочку реакций KOH=?=BASO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KOH+CaSO4=Ca(OH)2+K2SO4 K2SO4+BaCl2=BaSO4+KCl Если так, то цепочка такая: KOH=K2SO4=BaSO4
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