Длина водохранилища на 200 км больше его ширины. поездка на катере с одинаковой ско??остью через водохранилища по его длине занимает 30 ч а по ширине 20 ч найди длину и ширину этого водохранилища
Математика
Длина водохранилища на 200 км больше его ширины. поездка на катере с одинаковой ско??остью через водохранилища по его длине занимает 30 ч а по ширине 20 ч найди длину и ширину этого водохранилища
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30-20=10ч-разница во времени.200:10=20км/ч-скорость катера.30*20=600км-длина водохранилища.20*20=400км-ширина водохранилища.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика
Учитель проверяет контрольную работу сколько учеников получит ,,5" если 2/7 получит оценку ,,4" 3/5 - 3 а неудовлетворительные оценки никто не п...
Математика
Окружающий мир