Длина водохранилища на 200 км больше его ширины. поездка на катере с одинаковой ско??остью через водохранилища по его длине занимает 30 ч а по ширине 20 ч найди длину и ширину этого водохранилища

Математика

Длина водохранилища на 200 км больше его ширины. поездка на катере с одинаковой ско??остью через водохранилища по его длине занимает 30 ч а по ширине 20 ч найди длину и ширину этого водохранилища

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