Помогите пожалуйста!!!! расстояние между двумя точечными зарядами q1=+5нКл и q2=-6нКл равно 10 см. определите напряженность поля в вакууме в точке, лежащей посередине между зарядами.
Физика
Помогите пожалуйста!!!! расстояние между двумя точечными зарядами q1=+5нКл и q2=-6нКл равно 10 см. определите напряженность поля в вакууме в точке, лежащей посередине между зарядами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е=|Q|/4piel^2 e пишется как э только в обратную сторону и рядом с ней маленькая 0. |Q|=|q1|+ | q2 | E=11нКл/4×3.14×8.85×10^(-12)×0.025=2.25×10^10
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