И всем шел 8,8 ч со скоростью 1,2 А аки 8.8 ч во .9 Какова сред скорость туман и ш Среднее арифметическое двух чисел 4.6. Одно что шит число А А и и

Математика
И всем шел 8,8 ч со скоростью 1,2 А аки 8.8 ч во .9 Какова сред скорость туман и ш Среднее арифметическое двух чисел 4.6. Одно что шит число А А и и
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя скорость туриста: (1,2м/с+1,3м/с):2=1,25м/с Удачи:)
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