Что можно сказать о Соне, которая сама почти ребенок, но жертвует собой помогая де??ям?
Литература
Что можно сказать о Соне, которая сама почти ребенок, но жертвует собой помогая де??ям?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно сказать, что своей любовью к ним она жертвует собой вовсе ни как маленькая девочка.Чтобы прокормить семью она идёт на панель а это не детский поступок.Её душа чиста потому что она верит, что всё будет хорошо
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